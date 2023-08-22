أستاذ أمراض جلدية يكشف علاج نحافة الشعر أو الثعلبة

قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية، إن تنحيف الشعر ينتج عنه وجود دائرة فارغة بـ فروة الرأس، موضحا ضرورة اتخاذ العقاقير الخاصة بشكل صحيح و عدم وقفها غير باستشارة الطبيب المعالج.

أوضح عاصم فرج، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن مسئولية الطبيب المعالج معرفة إن كان انتهى نشاط “الثعلبة” أم مستمر، و في حالة انتهاء نشاطه يقرر بوقف العلاج.

ونوه، إلى أن علاجات الشعر تختلف على حسب نوع المشكلة و لكن أهمهم لنحافة الشعر "ديرماكتيف" و هو رخيص السعر و له فاعلية كبيرة.

