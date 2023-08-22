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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ أمراض جلدية يكشف علاج نحافة الشعر أو الثعلبة

نحافة الشعر
نحافة الشعر

قال الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية، إن تنحيف الشعر ينتج عنه وجود دائرة فارغة بـ فروة الرأس، موضحا ضرورة اتخاذ العقاقير الخاصة بشكل صحيح و عدم وقفها غير باستشارة الطبيب المعالج.

أوضح عاصم فرج، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن مسئولية الطبيب المعالج معرفة إن كان انتهى نشاط “الثعلبة” أم مستمر، و في حالة انتهاء نشاطه يقرر بوقف العلاج.

ونوه، إلى أن علاجات الشعر تختلف على حسب نوع المشكلة و لكن أهمهم لنحافة الشعر "ديرماكتيف" و هو رخيص السعر و له فاعلية كبيرة.  
 

الأمراض الجلدية تنحيف الشعر الثعلبة علاج مشاكل الشعر ديرماكتيف الشعر

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