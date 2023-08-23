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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الخارجية الأمريكية بشأن محادثات بلينكن وشكري هاتفيا

سامح شكري مع نظيرة
سامح شكري مع نظيرة الأمريكي أنتوني بلينكن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر اتصالا هاتفي الإثنين.

وأضاف ميلر في بيان له، أنه خلال الاتصال الهاتفي ناقش بلينكن وشكري الجهود الجارية لمعالجة الصراع في السودان وضرورة إيجاد حل دبلوماسي في النيجر. 

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فقد ناقش الوزيران التطورات الأخيرة في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. 

كما رحب بلينكن بالإفراج الأخير بالعفو الرئاسي عن البعض، وأكد على أهمية التقدم في مجال حقوق الإنسان لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر.

وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع وزير خارجية الولايات المتحدة "انتوني بلينكن" فى إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن الاتصال شهد تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية.

كما تم التباحث بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع فى السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأوضح السفير أبو زيد، أن وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة أكدا خلال الاتصال حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة فى المنطقة.

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