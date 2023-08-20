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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: على روسيا إنهاء حربها على أوكرانيا فورًا

أرشيفية
أرشيفية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن على روسيا إنهاء حربها في أوكرانيا فورًا، معربًا عن إدانة الولايات المتحدة للهجوم الصاروخي ضد المدنيين في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية مقتل 7 أشخاص بينهم طفل عمره 6 أعوام، وإصابة 90 آخرين في ضربة صاروخية روسية أصابت ميدانا في وسط مدينة تشيرنيهيف التاريخية بشمال أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن وقت وقوع الضربة الصاروخية تزامن مع وجود أشخاص في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 12 طفلا و10 من رجال الشرطة، بحسب وكالة رويترز.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي يقوم بزيارة إلى السويد حاليا، على تطبيق التواصل "تيليجرام": "قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. في مدينتنا تشيرنيهيف"، مضيفا: "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد".

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ووفقا لرويترز، تضمن منشور زيلينسكي مقطع فيديو قصيرا يظهر حطاما متناثرا في أنحاء الميدان أمام مسرح بالمنطقة، حيث لحقت أضرار كبيرة بسيارات متوقفة، كما ظهرت أيضا في الفيديو صورة خاطفة لجثة داخل سيارة.

وقال سلاح الجو الأوكراني في كييف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إن الجيش الأوكراني أسقط 15 من أصل 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها موسكو في ضربة خلال الليل.

 

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