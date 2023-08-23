الدماطي: إذا أثبت البريكس وجوده سيكون بديلا قويا للدولار

أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن إنه إذا أثبت البريكس وجوده سيكون بديل قوي للدولار، وسيساعد على زيادة التبادل التجاري بعملات أجنبية غير الدولار.

وقالت سهر الدماطي، خلال لقاء لها لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن التعامل بالعملات المحددة سيكون مبني على مجموعة المعايير اللوجستية، لذا يجب وضع أسس ثابتة لكي تصبح البريكس منافس قوي لصندوق النقد الدولي.

مؤثر قوي للحد من هيمنة الدولار

وتابعت الخبيرة المصرفية، أن الثقافة المحلية تنصب على الدولار، وفي حالة وجود سلة من العملات يعد مؤثر قوي للحد من هيمنة الدولار.