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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الست اللي على المصطبة.. عريس تصيبه العين يوم زفافه ويتعرض لموقف محرج

صدى البلد

“شكراًلله ثم لحضرتك علي دعمك ومساندتك ليا ولكل المواهب مش عارف أشكرك ازاي بجد ربنا يعلم اني بحبك جدا وإحنا الجيل اللي إتربي علي فنك المحترم يامحترم جزاك الله خير يا أستاذ أحمد ربنا يجازيك خير يارب ويارب أشوفك في يوم من الأيام”.

شاهد الفيديو:

بهذه الكلمات النابعة من القلب، عبر المنشد أحمد العمري، عن شكره للفنان أحمد حلمي، والذي تسبب في تصدره محركات البحث جوجل لعدة أيام بسبب مشاركة الفنان أحمد حلمي، لفيديو المنشد أحمد العمري وهو ينشد قصيدة (مولاي) للشيخ سيد النقبشندي.

 

التقى موقع صدى البلد، مع أحمد العمري، المنشد الديني، والذي تميز بصوته العزب والعميق وصاحب الجواب الواسع في الإنشاد، للحديث عن موهبته الجميلة.

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