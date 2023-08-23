مصرع ثلاثة وإصابة اثنين في ضربات روسية شرق أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في ضربات روسية على منطقة ليمان في شرق أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قالت السلطات إن الضربات الروسية أصابت قريتين بالقرب من مدينة ليمان شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وذكر رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية، بافلو كيريلينكو، على موقع "تيليجرام": "قُتل ثلاثة أشخاص وجُرح آخر في توركسي، وأصيب مدني آخر في زاكيتني".

وفي وقت سابق، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية لوجانسك الشعبية، ليونيد باسيشنيك، إن القوات الأوكرانية فقدت نحو 100 فرد بين قتيل وجريح خلال أسبوع من محاولات اقتحام منطقة لوجانسك.

وأضاف باسيشنيك: "في محاولات الاختراق في مناطق بيريستوفوي-بيريزدنوي، ونوفودروزيسك-جريجوروفكا، وفولتشياروفكا-إيفانودارييفكا، فقدت القوات الأوكرانية حوالي 100 فرد بين قتيل وجريح"، لافتا إلى أن هذه الخسائر وقعت في أسبوع واحد.

وحسب باسيشنيك، فقد خفضت القوات الأوكرانية بشكل كبير عدد محاولات اختراق المنطقة، موضحا: "لقد أُجبروا على تقليل شدة الأعمال الهجومية بسبب نجاح رجال المدفعية التابعين لفيلق جيش الحرس الثاني في لوجانسك-سيفيرودونيتسك.