الذكاء الاصطناعي خطر محدق.. الرئيس الصيني: العالم يعاني من الصراعات والأزمات

من قمة البريكس

حث الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، على أهمية تعزيز قوات مجموعة البريكس لمواجهة التطورات العالمية حيث يعاني العالم من الصراعات والازمات، مؤكدا "نحن ندخل عصرا جديدا".

وحذر شي، في كلمته في الجلسة العامة لليوم الثاني من قمة البريكس في جوهانسبروج بجنوب إفريقيا، من أن "عقلية الحرب الباردة مازالت مسيطرة على العالم والوضع الجيوسياسي متوتر، لذا على دول بريكس توطيد الشراكة الاستراتيجية بينها".

وقال إن "دول بريكس ستعمل معا بروح الشمولية والتناغم واحترام الآخر، تعزيز التعاون سياسيا وأمنيا هو خيارنا".

وأكد على أن النمو الاقتصادي ليس حكرا على دول بعينها والتنمية حق لكل الدول لذا فإن تعزيز التعاون الاقتصادي أصبح ضروريا، مضيفا: "في دول بريكس يجب أن نكون شركاء في مسيرة التنمية".

وشدد على ضرورة أن تدعم دول مجموعة بريكس الدول النامية وتأخذ بيدها.

وأعرب الرئيس الصيني عن استعداد بلاده لتقديم الدعم لدول بريكس في مجال الزراعة والتكنولوجيا والصناعة، مشيرا إلى ان بكين ستعمل مع دول بريكس على إنشاء تحالف صناعي للتنمية المستدامة.

كما أكد شي على أهمية تطوير منتجات ذكاء اصطناعي أكثر أمانا واعتمادية، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح عصر جديد في التنمية، لكنه يمثل خطرا محدقا أيضا.

وقعت جنوب إفريقيا والصين، الأربعاء، على هامش قمة مجموعة دول بريكس، اتفاقيات في مجالات تشمل تكنولوجيا الحد من الانبعاثات ونقل الكهرباء وتوزيعها والطاقة النووية.

وتأتي الاتفاقيات في إطار جهود حكومة جنوب إفريقيا لإنهاء انقطاعات الكهرباء القياسية التي تشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو الاقتصادي.

وانطلقت قمة بريكس للاقتصادات الناشئة، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، الثلاثاء، وتستمر إلى الخميس في جوهانسبرج، أكبر مدينة في جنوب أفريقيا وعاصمتها التجارية. ويسعى أعضاء بريكس إلى الاستفادة من القمة لتكوين ثقل مواز للهيمنة الغربية على المؤسسات العالمية.