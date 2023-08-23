خطوات التقديم لحجز الأراضي المميزة ضمن برنامج مسكن بالمدن الجديدة

يبحث عدد كبير من المواطنين، الراغبين في حجز وحدات وزارة الإسكان، عن كيفية حجز أراضي الإسكان المميزة، حيث سيتم دفع 100 ألف جنيه، كمقدم حجز، من خلال الحجز الإلكتروني لأراضي الأفراد ضمن برنامج مسكن، بالمدن الجديدة، التي تطرح 155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن التالية:-

الفيوم الجديدة بنى سويف الجديدة الشروق حدائق أكتوبر الصالحية الجديدة برج العرب الجديدة

مواعيد الحجز بالمدن الجديدة برنامج مسكن

يستمر الحجز لمدة شهرين بدء من اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 حتى يوم 21/10/2023، كما أن الحجز بدون اسبقية من أي نوع سواء كان من خلال الدخول لموقع أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

المدن المتاحة بها أراضي الأفراد المميزة برنامج مسكن

مدينة حدائق أكتوبر: 33 قطعة أرض، مساحة القطعة الواحدة 515 متر مربع، تسليم 31/12/2023. مدينة الصالحية الجديدة: 52 قطعة أرض، بمساحة 485 متر مربع للقطعة، تسليم 30/6/2024 مدينة الفيوم الجديدة: تضم 29 قطعة أرض، بمتوسط مساحة 640 متر مربع، جهاز للتسليم الفوري. مدينة الشروق: قطعتين أرض، مساحة القطعة 242 متر مربع، جاهزة للتسليم الفوري. مدينة بنى سويف الجديدة: 38 قطعة أرض، بمساحة 500 متر مربع، تسليم 30/6/2024. مدينة رج العرب الجديدة: قطعة واحدة بمساحة 216 متر مربع، جاهزة للتسليم الفوري.

المدن الجديدة

خطوات التقديم علي الأراضي المميزة برنامج مسكن

-إنشاء حساب جديد للعملاء الجدد. -استيفاء البيانات المطلوبة، التي من بينها الاتي:- الرقم القومي الإسم من بطاقة الرقم القومي البريد الإلكتروني رقم المحمول العنوان الحالي -يقوم المتقدم باختيار المحور والمدينة الراغب الحجز بها، واختيار الموقع. -يضغط المتقدم على كلمة تفاصيل تظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات جدول تفصيلي». -ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها:- إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا - إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة. استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها. وتتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي. يتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

شروط حجز أراضي الأفراد بالمدن الجديدة برنامج مسكن