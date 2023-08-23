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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات التقديم لحجز الأراضي المميزة ضمن برنامج مسكن بالمدن الجديدة

صدى البلد

يبحث عدد كبير من المواطنين، الراغبين في حجز وحدات وزارة الإسكان، عن كيفية حجز أراضي الإسكان المميزة، حيث سيتم دفع 100 ألف جنيه، كمقدم حجز، من خلال الحجز الإلكتروني لأراضي الأفراد ضمن برنامج مسكن، بالمدن الجديدة، التي تطرح  155 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن التالية:-

  1. الفيوم الجديدة
  2. بنى سويف الجديدة
  3. الشروق
  4. حدائق أكتوبر
  5. الصالحية الجديدة
  6. برج العرب الجديدة

مواعيد الحجز بالمدن الجديدة برنامج مسكن

يستمر الحجز لمدة شهرين بدء من اليوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023 حتى يوم 21/10/2023، كما أن الحجز بدون اسبقية من أي نوع سواء كان من خلال الدخول لموقع أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

المدن المتاحة بها أراضي الأفراد المميزة برنامج مسكن

  1. مدينة حدائق أكتوبر:  33 قطعة أرض، مساحة القطعة الواحدة 515 متر مربع، تسليم 31/12/2023.
  2. مدينة الصالحية الجديدة:  52 قطعة أرض، بمساحة 485 متر مربع للقطعة، تسليم 30/6/2024
  3. مدينة الفيوم الجديدة: تضم 29 قطعة أرض، بمتوسط مساحة 640 متر مربع، جهاز للتسليم الفوري.
  4. مدينة الشروق:  قطعتين أرض، مساحة القطعة 242 متر مربع، جاهزة للتسليم الفوري.
  5. مدينة بنى سويف الجديدة: 38 قطعة أرض، بمساحة 500 متر مربع، تسليم 30/6/2024.
  6. مدينة رج العرب الجديدة: قطعة واحدة بمساحة 216 متر مربع، جاهزة للتسليم الفوري.
المدن الجديدة

خطوات التقديم علي الأراضي المميزة برنامج مسكن

  1. -إنشاء حساب جديد للعملاء الجدد.
  2. -استيفاء البيانات المطلوبة، التي من بينها الاتي:-
  3. الرقم القومي
  4. الإسم من بطاقة الرقم القومي
  5. البريد الإلكتروني
  6. رقم المحمول
  7. العنوان الحالي
  8. -يقوم المتقدم باختيار المحور والمدينة الراغب الحجز بها، واختيار الموقع.
  9. -يضغط المتقدم على كلمة تفاصيل
  10. تظهر له قائمة بجميع قطع الأراضي المتاحة «كروكيات جدول تفصيلي».
  11. -ثم يقوم باستكمال باقي إجراءات الحجز الموضحة تفصيلًا بالموقع، ومنها:-
  12. إدراج عملة السداد لباقي ثمن الأرض بالنسبة لقطع الأراضي الأكثر تميزا
  13. - إدراج نسبة الاستكمال لباقي ثمن الأرض لمحاور قطع الأراضي المميزة والمتوسطة.
  14. استخراج استمارة الحجز التي تتضمن جميع البيانات والخيارات المدرجة بمعرفة الحاجز، ويتم التوقيع عليها.
  15. وتتضمن الاستمارة تعهدا يفيد بأنه لم يسبق لمقدم الطلب أو زوجته أو أولاده القصر تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض لأى منهم ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.
  16. يتم إرفاقها بعد التوقيع بالموقع الإلكتروني، وكذا إرفاق إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

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شروط حجز أراضي الأفراد بالمدن الجديدة برنامج مسكن

  1. قطع الأراضي المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله قطعة الارض وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث أنه تم تحديد أسعار بيع قطع الأراضي للاستخدام السكني فقط.
  2.  يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
  3.  ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الحاجز لقطعة الارض حاليا أو مستقبلًا.
  4.  أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيًا مصري الجنسية وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة).
  5. أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما في تاريخ بدء الحجز.
  6. لا يحق للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.
  7.  في حالة مخالفة ذلك وتقدم كلا من الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوي قطع أراضي الإسكان المعروضة يتم استبعادهما من الحجز.
  8. إلا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته الزوج - الزوجة - والأولاد القصر بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.
  9. إلا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض أو وحدة سكنية له أو لأحد أفراد أسرته الزوج - الزوجة - والأولاد القصر) بأي من المدن ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير.
  10. تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها 
  11. وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
  12. يعتبر الاعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.
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