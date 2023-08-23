عاجل
بحوزتهما 156 كيس شابو.. المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل ومزارع بسوهاج سبق مذهل.. الهند الثانية عالميًا بعد الصين بالهبوط للقطب الجنوبي لـ القمر أخبار التعليم.. ضبط حالتي غش إلكتروني في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم..تنسيق معهد فني تمريض 2023 بالدرجات.. والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة موجز السوشيال: الونش يكشف تطورات حالته الصحية.. وأحمد حسن يزف بشرى سارة داخل نادي الزمالك بمحرك 8 أسطوانات ..اشتعال سيارة فيراري F8| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات التجمع العمراني "صوارى" بالإسكندرية ..صور

جولة وزير الاسكان
جولة وزير الاسكان

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالتجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور، بالإسكندرية، الذى تبلغ مساحته 419.74 فدان.

 ورافق الوزير فى جولته التفقدية، مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على التجمع العمراني "صوارى".
 

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بموقع المشروع ومكوناته المختلفة، حيث تفقد نماذج من الوحدات السكنية ونماذج للفيلات التى تم ويجرى تشطيبها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بالتوازى مع تنفيذ الوحدات، من أجل الانتهاء من تنفيذ جميع مكونات المشروع في نفس الوقت، والالتزام بأعلى جودة فى مختلف مراحل تنفيذ مشروع "صوارى"، الذى يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.
 

الإسكان: الإعداد لطرح 2530 قطعة أرض مميزة بـ14 مدينة جديدة للمصريين بالخارج

اشتري في التجمع وأكتوبر والشروق| تفاصيل كراسات شروط أراضي الإسكان الجديدة.. مواقع ومساحات وأسعار


وأوضح الوزير، أن المحور الأول في تنمية التجمع العمراني "صوارى"، يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتنفيذ 64 برجاً سكنياً "أبراج صواري"، تضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فداناً، ضمن المرحلة الأولي من المشروع بمساحة إجمالية 120 فدانا، بنسبة إنجاز 71 %، ويُعد مشروع الأبراج كومباوند سكنى "إسكان فاخر" تتراوح مساحة الوحدات به بين 130 و280 مترا، وجارٍ أيضاً تنفيذ مشروع الفيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية، بنسبة إنجاز تجاوزت 82 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

وأضاف الوزير: يتمثل المحور الثانى في تنمية المنطقة، من خلال توجيه القيادة السياسية بمبادرة معا نبنى المستقبل، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فداناَ بأرض التجمع العمرانى "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، عن طريق تنفيذ مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية، وتتضمن قطع الأراضي بنظام الشراكة مشروعات بأنشطةٍ (عمرانية متكاملة – إدارية – تجارية – ترفيهية ونوادٍ).

وأشار المشرف على التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، إلى أنه تم تسليم قطع الأراضي للمستثمرين وتم البدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع مراجعة واعتماد تصميمات المشروعات المقدمة من المستثمرين لعدد 46 قطعة أرض، وبالتوازي مع استكمال إجراءات التعاقد من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام الشراكة بالحصة العينية، بإشراف هيئة المجتمعات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحاً أن إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.
 

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التجمع العمراني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور عاصم الجزار اخبار مصر مال واعمال التنمية العمرانية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

كانت متجهة إلى مصر.. أوكرانيا تعلن تدمير 13 ألف طن من الحبوب|تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

خلال ساعات.. أحمد حسن يزف بشرى داخل نادي الزمالك

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

موضوعات متعلقة

بالدولار.. طريقة التقديم على أراضي الإسكان بالمدن الجديدة 

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الثانوية الفنية

لو هتشتري ذهب.. شوف الجرام وصل لكام| عيار 21 مفاجأة

أخبار الفن.. كريم عبد العزيز ينتصر على الجميع.. عمرو مصطفى يثير الجدل: أنا صوت مصر.. سر بكاء هيا الشعيبي بسبب حملها الخامس

ننشر تفاصيل مشروع التقويم من أجل التعلم قبل إطلاقه بالعام الدراسي الجديد

روشتة الحماية من الكيانات الوهمية| نصائح لطلاب المرحلة الثالثة قبل كتابة الرغبات.. كيف تتأكد من شهادات المعاهد والكليات قبل التحاقك بها؟

رئيس حزب الوفد يكشف موعد طرح برنامجه في الانتخابات الرئاسية القادمة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

لملاك الشقق والمحال| قرار عاجل من الضرائب.. ومساءلة قانونية للمخالفين

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ