رحاب الجمل تكشف تفاصيل دورها في فيلم بلوموندو.. خاص

كشفت الفنانة رحاب الجمل عن تفاصيل دورها فى فيلم بلوموندو الذى تشارك فى بطولته مع الفنان حسن الرداد وهاجر أحمد والذى تقوم حاليا بتصويره.

وقالت رحاب الجمل فى تصريح خاص لصدى البلد: أقدم شخصية صديقة حسن الرداد، والتى تتسبب له فى كثير من الأزمات فى حياته، وهى شخصية شعنونة ولا تعرف شيء فى الحياة، وجذبتنى فى الشخصية أنها جديدة بالنسبة لى، حيث لم أقدمها من قبل، فضلا عن أنها مليئة بالكوميديا، حيث تعرض نفسها وصديقها لمواقف صعبة وكوميدية فى نفس الوقت، والمميز فى هذا العمل أن هذه الكوميديا وليدة المواقف وليست تعتمد على القاء الافيه.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول "بلوموندو" الشخصية التي يُجسدها الفنان حسن الرداد، وهو شاب وسيم يعمل في مجال العقارات، ويتزوج من فتاة من طبقة اجتماعية راقية، وبعد مرور فترة قصيرة على زواجهما، يسعى لتغيير حياته، ليدخل في صراع معها، حيث ستحدث مفاجأة وتتطور الأحداث.

فيلم بلوموندو بطولة حسن الرداد ،هاجر أحمد، محمود حافظ، إنجي وجدان، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبوسريع والفيلم من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد فيديو من كواليس فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ثريدز”.

وظهر حسن الرداد من كواليس فيلم “بلوموندو” وهو يرتدي قميصا بألوان متعددة، وعلق كاتبًا: “من كواليس فيلم بلوموندو صيف 2023”.

وأعلن الفنان حسن الرداد عن بدء تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “بلوموندو”، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك”: "أول يوم تصوير فيلم الكوميديا #بلومنوندو صيف 2023".