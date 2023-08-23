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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن مصروفات المدارس الثانوية الفنية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قراراً عاجلاً بشأن مصروفات المدارس للعام الدراسي المقبل 2023/2024، للطلاب المتقدمين على نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة  «صناعي، زراعي، تجاري - فندقي» نظام الثلاث سنوات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطابها، تحصيل الاشتراك السنوي الخاص بالطلاب المتقدمين على نظام العمال بالمدارس الثانوية الفنية بنوعياتها المختلفة  «صناعي، زراعي، تجاري - فندقي» نظام الثلاث سنوات - طبقا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2014 وتعديلاته على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد والشركات المتعاقد معها من جانب الوزارة وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024.

توجيه عاجل من التعليم

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتنبيه المشدد على جميع المدارس التابعة بعدم تحصيل الاشتراك السنوي الخاص بالطلاب المتقدمين على نظام العمال بمدارس التعليم الفني بنوعياته المختلفة وصناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي، نظام الثلاث سنوات، طبقا للقرار الوزاري رقم 562 لسنة 2014 وتعديلاته يدويا أو عن طريق إيصالات (122).

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لن يتم قبول ملفات المتقدمين على هذا النظام بدءاً من العام الدراسي الحالي  إلا بعد استيفاء الإيصال الدال على السداد الإلكتروني من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني بالهيئة القومية للبريد والشركات التعاقد معها من جانب الوزارة على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

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