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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في دقيقتين .. طريقة عمل شوربة اللحم بالكريمة

طريقه عمل شوربة اللحم
طريقه عمل شوربة اللحم بالكريمه

شوربة اللحم بالكريمة من أشهى الأطباق اللذيذة والمشبعة ، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية وتتميز بتقديمها ساخنة ومكوناتها تحتوي على البروتينات والخضروات ، إليك طريقة عمل شوربة اللحم بالكريمة في دقيقتين.

طريقة عمل شوربة اللحم بالكريمة:
المقادير:

‏-  ½ كيلو لحم مسلوق ومقطع مكعبات
‏-  4 كوب مرق خضار
‏-  3 كوب حليب
‏-  ½ 1 كوب دقيق
‏-  1 كوب كريمة طبخ
‏-  ¾ كوب زبدة
‏-  ¼ كوب بروكولي
‏-  ¼ كوب فطر
‏-  1 بصل مفروم
‏-  1 بطاطس
‏-  1 كوسة
‏-  1 جزر
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل أسود
‏-  ¼ معلقة صغيرة ثوم بودر
‏-  ¼ معلقة صغيرة ملح

طريقه التحضير:

فى وعاء نقطع الجزر والبروكلي والفطر والبطاطس والكوسا ونتركها جانباً.

في قدر على حرارة متوسطة نضع الزبدة ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل.

نضيف الدقيق ونستمر في التقليب ونضيف مرق الدجاج.

نضيف الخضار المقطع ونترك الخليط على حرارة هادئة حتى تغلي.

نسكب الحليب ثم نضيف الكريمة ونتبل بالثوم البودر والملح والفلفل الأسود.

نقلب جيداً ونضيف مكعبات اللحم المسلوق.
نترك الخليط على حرارة هادئة حتى تغلي ويثقل القوام.

نسكب الشوربة في طبق التقديم ثم نقدمها ساخنة.

شوربة اللحم بالكريمه شوربة الخضار الجزر البروكلي صوص الكريمه

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