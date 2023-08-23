عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإنتاج الإعلامي: احتفالية دولية لحماية التراث السمعي والبصري بالتعاون مع اليونيسكو

صدى البلد

تنظم مدينة الإنتاج الإعلامي ومكتب اليونسكو بالقاهرة، احتفالية دولية بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي يوافق 27 أكتوبر من كل عام، يتم خلالها عمل ورشة حوارية يشارك فيها خبراء من كل أنحاء العالم في مجال حفظ التراث السمعي البصري، والاطلاع على الجهود المصرية عموما ومدينة الإنتاج الإعلامي، على وجه الخصوص فى هذا المجال.

 
جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم /الأربعاء/، الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة والدكتور أيمن عبدالمحسن مدير المشروعات الثقافية بمكتب اليونسكو، حيث جرت مناقشة الإعداد لإطلاق جائزة سنوية مشتركة بين مدينة الإنتاج واليونسكو لاهم مشروعات إنقاذ التراث السمعي البصري فى مصر، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون بين اليونسكو ومدينة الإنتاج الإعلامي في العديد من المجالات الثقافية.


وأطلع الوفد على جهود المدينة في الحفاظ على التراث السمعي والبصري، من خلال مركز ترميم التراث بالمدينة؛ والذي ساهم في إنقاذ المئات من الأفلام التسجيلية والروائية وعلى راسها جريدة مصر السينمائية والعديد من الافلام الروائية وحفظها للأجيال المقبلة.


وتطرق اللقاء - أيضاً - إلى بحث إقامة يوم تعريفي لمشروعات منظمة اليونسكو لطلاب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وتوجيه الطلاب لإنتاج أعمال سينمائية قصيرة توثق مشروعات اليونسكو فى الحفاظ على التراث.


وفي هذا الإطار، أكد الجبالي اهتمام الدولة المصرية الكبير بإفريقيا، بإعتبارها امتدادا طبيعيا للتراث والثقافة المصري، مشيراً إلى ضرورة إقامة دورات تعريفية للأفارقة في مصر؛ للاطلاع على الجهود المبذولة لحماية التراث السمعي والبصري.


وأكد الجبالي أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة واليونسكو، معرباً عن استعداد مدينة الإنتاج الإعلامي الكامل لتقديم التسهيلات والإمكانيات لخدمة الفعاليات والأنشطة الثقافية لمكتب اليونسكو بالقاهرة.


من جانبها، أشادت نوريا سانز بالجهود التي تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامي في المجال الثقافي، والإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في هذا الشأن، خاصة فيما تقوم به من جهود لإنقاذ التراث السمعي البصري، معربة عن تطلعها إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين؛ وذلك للاستفادة بما تملكه المدينة من إمكانات تقنية ومراكز علمية وخبرات بشرية على أعلى مستوى.


وأشارت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة إلى إهتمام المنظمة الكبير بإفريقيا وما تحمله من تراث ثقافي كبير.


كان وفد اليونسكو قد قام بعمل جولة تفقدية بالمدينة، شملت: مركز ترميم التراث السينمائي، الذي يقوم بالحفاظ على التراث الوثائقي السمعي والبصري، وحمايته من التلف والقدم وإستمعوا لشرح تفصيلي من القائمين عليه حول عمل المركز.


كما توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة، وشاهدوا عمليات تجهيز الديكورات اللازمة بمواقع التصوير بالاحياء المختلفة؛ استعداداً لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة؛ حيث زاروا أحياء لندن واسطنبول والإسكندرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

ترشيحاتنا

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

مصدر أمنى ؛ الإخوان تبث فيديوهات قديمة عن تعدى رجال شرطة على المواطنين

حقوق إنسان النواب : إنجازات السيسي جعلته مرشح مستقبل وطن لانتخابات الرئاسة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

يسهل عليك حياتك .. أفضل تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي

انهيار في أي لحظة .. تحذيرات من كارثة غير مسبوقة بـ أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ