الإنتاج الإعلامي: احتفالية دولية لحماية التراث السمعي والبصري بالتعاون مع اليونيسكو

تنظم مدينة الإنتاج الإعلامي ومكتب اليونسكو بالقاهرة، احتفالية دولية بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي يوافق 27 أكتوبر من كل عام، يتم خلالها عمل ورشة حوارية يشارك فيها خبراء من كل أنحاء العالم في مجال حفظ التراث السمعي البصري، والاطلاع على الجهود المصرية عموما ومدينة الإنتاج الإعلامي، على وجه الخصوص فى هذا المجال.



جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم /الأربعاء/، الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة والدكتور أيمن عبدالمحسن مدير المشروعات الثقافية بمكتب اليونسكو، حيث جرت مناقشة الإعداد لإطلاق جائزة سنوية مشتركة بين مدينة الإنتاج واليونسكو لاهم مشروعات إنقاذ التراث السمعي البصري فى مصر، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون بين اليونسكو ومدينة الإنتاج الإعلامي في العديد من المجالات الثقافية.



وأطلع الوفد على جهود المدينة في الحفاظ على التراث السمعي والبصري، من خلال مركز ترميم التراث بالمدينة؛ والذي ساهم في إنقاذ المئات من الأفلام التسجيلية والروائية وعلى راسها جريدة مصر السينمائية والعديد من الافلام الروائية وحفظها للأجيال المقبلة.



وتطرق اللقاء - أيضاً - إلى بحث إقامة يوم تعريفي لمشروعات منظمة اليونسكو لطلاب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وتوجيه الطلاب لإنتاج أعمال سينمائية قصيرة توثق مشروعات اليونسكو فى الحفاظ على التراث.



وفي هذا الإطار، أكد الجبالي اهتمام الدولة المصرية الكبير بإفريقيا، بإعتبارها امتدادا طبيعيا للتراث والثقافة المصري، مشيراً إلى ضرورة إقامة دورات تعريفية للأفارقة في مصر؛ للاطلاع على الجهود المبذولة لحماية التراث السمعي والبصري.



وأكد الجبالي أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة واليونسكو، معرباً عن استعداد مدينة الإنتاج الإعلامي الكامل لتقديم التسهيلات والإمكانيات لخدمة الفعاليات والأنشطة الثقافية لمكتب اليونسكو بالقاهرة.



من جانبها، أشادت نوريا سانز بالجهود التي تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامي في المجال الثقافي، والإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في هذا الشأن، خاصة فيما تقوم به من جهود لإنقاذ التراث السمعي البصري، معربة عن تطلعها إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين؛ وذلك للاستفادة بما تملكه المدينة من إمكانات تقنية ومراكز علمية وخبرات بشرية على أعلى مستوى.



وأشارت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة إلى إهتمام المنظمة الكبير بإفريقيا وما تحمله من تراث ثقافي كبير.



كان وفد اليونسكو قد قام بعمل جولة تفقدية بالمدينة، شملت: مركز ترميم التراث السينمائي، الذي يقوم بالحفاظ على التراث الوثائقي السمعي والبصري، وحمايته من التلف والقدم وإستمعوا لشرح تفصيلي من القائمين عليه حول عمل المركز.



كما توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة، وشاهدوا عمليات تجهيز الديكورات اللازمة بمواقع التصوير بالاحياء المختلفة؛ استعداداً لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة؛ حيث زاروا أحياء لندن واسطنبول والإسكندرية.