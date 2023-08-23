حزب حماة الوطن ينظم حفل تكريم أوائل المرحلة الثانوية

نظم حزب "حماة الوطن"، برئاسة جلال الهريدي، الحفل السنوي لتكريم أوائل المرحلة الثانوية "العامة، والأزهرية، والفنية"، وذلك بمشاركة الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من القيادات الحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لحزب "حماة الوطن" لحرصه على تكريم الأوائل، قائلًا: "هؤلاء الطلاب يستحقون التكريم والاحتفاء، وما يميز الطلاب الأوائل ليس فقط الحصول على درجات عالية، ولكنهم أيضًا يمتلكون العديد من السمات الشخصية".