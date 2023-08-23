شوبير ينشر صورة فريق بايرن ميونخ الجماعية للموسم الجديد.. شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة بايرن ميونخ الجماعية للموسم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير : صورة بايرن ميونخ الجماعية للموسم الجديد.

وكان الإعلامي أحمد شوبير قد أعلن عن مفاجأة سارة لجماهير النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد شوبير فى تدوينة له "حفل كبير منتظر للأهلي والذي أقيم اليوم وشهد مفاجآت سعيدة للأهلاوية"

من جهة أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة اتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر الموافق الأحد المُقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.