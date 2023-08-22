اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن اقتراب نجم الزمالك السابق عبد الحليم من منصب المشرف علي الكرة.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"خاص.. عبد الحليم علي يقترب من التواجد كمشرف على ملف فريق الكرة بالزمالك".

وتعقد لجنة من وزارة الشباب والرياضة اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بيانا بشأن أزمة إدارة نادى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة.

وأكدت الشباب والرياضة أنه فى ضوء الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى.