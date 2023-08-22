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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

صدى البلد

وجه الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق رسالة دعم للمجلس المؤقت الحالي للنادي 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:ربنا يوفقك  فيما هو قادم لصالح نادي الزمالك و جماهيره العظيمة  و شكرا لمجلس الادارة المستقيل  و أتمني الجميع يكونوا علي قلب بعض لصالح نادينا الحبيب"

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واكد خالد الغندور في فيديو بثه أنه يدعم اي شخص يساعد النادي في ازمته الحاليه مشددا أن الزمالك عانى من موسم صعب للغايه سواء فنيا أو ماديا 

 

واضاف أن المجلس الحالي سيساهم.في حل أزمات النادي وسيتم التجديد للاعبين 

الزمالك خالد الغندور نادي الزمالك الاعلامي خالد الغندور

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