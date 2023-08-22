"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

علق محمود فايز، المدرب المساعد للمنتخب الأول الأسبق، على صورة قميص النادي الأهلي الجديد.

وكتب "فايز"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “رامي ربيعة اتصور وهو واقف، مع انه وهو قاعد اشيك، وكان نفسي كولر يكون في التصوير، ولون بنطلون عبدالمنعم فاتح شويه”.



وأضاف المدرب المساعد للمنتخب الأول الأسبق، “الشعار… اه… الشعار الجديد فيه درجة لون غامقة سيكه مشاكل عالم أول”.

وتابع "لم تصل للكمال ابدا ولكن اسعي له كل يوم".

وكان النادي الأهلي، أعلن صباح اليوم، الثلاثاء، عن قميصه الجديد، والذي سيشارك به خلال منافسات الموسم المقبل 2023-2024.

الأهلي يعلن قميصه الجديد بمشاركة نويل روبنسون

وكشف الأهلي الستار عن القميص الجديد، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي والذي ظهر من خلاله نجوم الفريق وعلى رأسهم علي معلول وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

قميص الأهلي 2023

كما ظهر البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون مع نجوم الأهلي في الإعلان عن القميص الجديد.