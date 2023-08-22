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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

الاهلي
الاهلي

علق محمود فايز، المدرب المساعد للمنتخب الأول الأسبق، على صورة قميص النادي الأهلي الجديد.

وكتب "فايز"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “رامي ربيعة اتصور وهو واقف، مع انه وهو قاعد اشيك، وكان نفسي كولر يكون في التصوير، ولون بنطلون عبدالمنعم فاتح شويه”.

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"مشاكل عالم أول"|تعليق ساخر من مدرب المنتخب السابق على قميص الأهلي الجديد

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 وأضاف المدرب المساعد للمنتخب الأول الأسبق، “الشعار… اه… الشعار الجديد فيه درجة لون غامقة سيكه مشاكل عالم أول”.

وتابع "لم تصل للكمال ابدا ولكن اسعي له كل يوم".
وكان النادي الأهلي، أعلن صباح اليوم، الثلاثاء، عن قميصه الجديد، والذي سيشارك به خلال منافسات الموسم المقبل 2023-2024.

الأهلي يعلن قميصه الجديد بمشاركة نويل روبنسون

وكشف الأهلي الستار عن القميص الجديد، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي والذي ظهر من خلاله نجوم الفريق وعلى رأسهم علي معلول وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني.

قميص الأهلي 2023

كما ظهر البلوجر الألماني الشهير نويل روبنسون مع نجوم الأهلي في الإعلان عن القميص الجديد.

الأهلى النادي الأهلي رامي ربيعه طاهر محمد طاهر عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد هاني

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