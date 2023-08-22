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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

اشرف صبحي
اشرف صبحي

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن اللجنة التنفيذية المعينة لإدارة الزمالك مهمتها تسيير الأعمال والدعوة لانتخاب مجلس جديد.

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مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

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مفاجأة.. إجراء انتخابات الزمالك خلال 45 يوما

وقال وزير الرياضة، في تصريحات لإذاعة (الشباب والرياضة) في برنامج "صباحكم رياضة" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت صباح الثلاثاء: "الأندية الجماهيرية ندعمها دائمًا ونقف جنبها في خطوات التطوير".

وأضاف: "الزمالك نادي كبير نتابع خطواته بعد تعيين لجنة تنفيذية لإدارته، وفي نفس الوقت نشكر مجلس الإدارة الوطني المحترم الذي استقال عن طيب خاطر، والمستشار مرتضى منصور قال وحده إنه لن يترشح للانتخابات المقبلة".

وتابع وزير الرياضة: "اللجنة التنفيذية مهمتها الدعوة لإجراء انتخابات الزمالك ومن يريد الترشح فليترشح ليتكون مجلس إدارة جديد. وحتى تكوين المجلس سندعم الزمالك بكل ما نستطيع"

وتحدث صبحي، عن دعم الوزارة لإنشاء الاتحاد السكندري شركة الكرة، ودعم الإسماعيلي في النادي الاجتماعي، ودعم المصري في بناء الاستاد، وكذلك دعم الأهلي في إنشاءاته.

أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي الاعلامي هاني حتحوت الاتحاد السكندري الزمالك

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