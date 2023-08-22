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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. إجراء انتخابات الزمالك خلال 45 يوما

صدى البلد

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، تصريحات أشرف صبحي، وزير الرياضة، بشأن اللجنة الثلاثية.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك "أشرف صبحي وزير الرياضة في تصريحات إذاعية: اللجنة التى تدير الزمالك هدفها الأساسي إقامة الانتخابات خلال 45 يوما، والمجلس السابق قدم استقالته بشكل حضاري".

وتعقد لجنة من وزارة الشباب والرياضة اجتماعا مع اللجنة الثلاثية لتسليمها مهام عملها بالقلعة البيضاء.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بيانا بشأن أزمة إدارة نادى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة.

وأكدت الشباب والرياصة أنه فى ضوء الاعتذارات التى تقدم بها كل من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاطالرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة قامت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة باعتبارهاالجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار يتضمن تكليف مدير تنفيذى ومدير مالى ومدير للنشاط الرياضى.

وأوضحت الشباب والرياضة أن بيانات المسؤولين الجدد  كالتالي:

• اللواء/ حسن موسي حسن عبد الكافي ...مديرا تنفيذيا

• أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا

• أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي

يأتي ذلك لتسيير شؤون النادى خلال الأيام المقبلة  فى ضوء اللوائح والنظم القانونية واللائحية  المنظمة لهذا الشأن.

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