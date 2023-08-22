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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

مرتضي منصور
مرتضي منصور

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، استقال "عن طيب خاطر"، مُشيرًا إلى أن مرتضى منصور أبلغه بموقفه من الترشح للانتخابات القادمة.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح علي لسان وزير الشباب والرياضة "د. أشرف صبحي " ندعم الزمالك ونوجه الشكر للمجلس الوطني المحترم الذي استقال، ومرتضى منصور قال انه لن يترشح في الانتخابات، هناك لجنه تسيىر اعمال حتى تدعو للانتخابات والباب مفتوح للجميع "

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت رسميا عن تعيين اللجنة الثلاثية للزمالك لتسيير شئون الزمالك  وتضم كلا من: اللواء حسن موسي حسن عبدالكافي مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبوسريع مديرا للنشاط الرياضي

 

انتخابات الزمالك مرتضى منصور أشرف صبحى وزير الشباب

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