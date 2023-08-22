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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

كشف رشيد بن شرقي، شقيق ووكيل أعمال أشرف بن شرقي، لاعب نادي الجزيرة الإماراتي السابق، مفاجأة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع الدولي المغربي.

وقال رشيد بن شرقي في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”: “ نعم كانت هناك مفاوضات من جانب الأهلي معنا للتعاقد مع أشرف بن شرقي ولكن مفيش نصيب”.

وأضاف: "ليس هذه المرة الأولى، الأهلي يفاوضنا كل عام".

ورفض رشيد بن شرقي الكشف عن أسباب فشل مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع شقيقه.

كان  أشرف بن شرقي غادر نادي الزمالك، الصيف الماضي، بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق حول تجديد التعاقد، لينضم إلى الجزيرة الإماراتي والذي لعب له موسما واحدا.

 

أرقام بن شرقي مع نادي الزمالك


لعب بن شرقي 107  لقاء بقميص نادي الزمالك سجل41 هدفا، وصنع 28 تمريرة حاسمة.
وفاز أشرف بن شرقي مع نادي الزمالك بلقب الدوري المصري مرة، وكأس مصر مرتين، والسوبر الإفريقي مرة، والسوبر المصري مرة.

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