الأهلي يهنئ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد

هنأ الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر"،إدارة النادي الإسماعيلي الجديد بقيادةالمهندس نصر أبو الحسن بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة ، وتمنى مجلس إدارة الاهلى برئاسة محمود الخطيب لمجلس الإسماعيلي الجديد التوفيق والنجاح

وكان النادي الإسماعيلي قد أعلن نتيجة الانتخابات الخاصة باختيار مجلس إدارة النادي للفترة المقبلة والتي تستمر من 2023 وحتى2027.

وكان المهندس نصر أبو الحسن، قد فاز بانتخابات مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، والتي أجريت مطلع الأسبوع الجاري، وذلك لمدة 4 سنوات مقبلة، حيث تنتهي مدة مجلس إدارة الدراويش الحالي في عام 2027.

ويتكون المجلس من المهندس نصر أبو الحسن، رئيسيا لمجلس الإدارة، والدكتور فرج عمران نائبا للرئيس النادي، والمحاسب مصطفى شلهفي منصب أمين صندوق النادي.

بينما تضم عضوية مجلس الإدارة، كل من محسن عبدالمحسن وأحمد عبدالرحمن وأحمد فهيم وشوقي عوض، ودكتور محمد جمال عضويةتحت السن.