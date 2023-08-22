المنتخب الوطني يستدعي لاعبا جديدا من سلة الزمالك

استدعى روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة خالد عبدالناصر لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم بعد استبعاد أحمد خلف لاعب الاتحاد السكندري، ليكون خالد عبدالناصر هو ثاني اللاعبين المنضمين لصفوف فراعنة السلة بعد انضمام عمر هشام في القائمة الأولى.

وتقام بطولة كأس العالم في الفترة من 25 أغسطس الحالي حتى 10 سبتمبر المقبل في الفلبين واليابان وإندونيسيا.

ويقود فريق كرة السلة بنادي الزمالك: أحمد مرعي مديرًا فنيًا، وياسر عبدالوهاب مدربًا عامًا، وسمير جودة مدربًا مساعدًا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.