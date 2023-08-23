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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بتجارة الكيف

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس ، برئاسة المستشار حسن بمعاقبة المتهم" ا.م" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

 

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بانه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً MDMB-LEN-PINACA احد مشتقات مجموعة INDAZOLE CARBOXAMIDE في غير الأحوال المصرح بما قانوناً ، كما أحرز أداة قاطع مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

 

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بانه وحال تفقده الحالة الأمنية أبصر المتهم  بالطريق العام والصادر ضده حكماً قضائياً في القضية الرقمية ٧١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ جنح الدقى بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد 13 لفافة ورقية تحوى كلاً منهن جوهر  enpinaca mdmb المخدر أحد مشتقات جوهر  indazole carboxamide  المخدر أحرزهم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

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