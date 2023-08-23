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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سوهاج: تأجير 7 آلاف فدان من الغابات الشجرية التابعة لشركة المياه

صدى البلد

شهد محافظ سوهاج طارق الفقى ، اليوم الأربعاء ، توقيع 5 بروتوكولات للتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدد من المستثمرين لتأجير أكثر من 7 آلاف فدان غابات شجرية لمدة 12 عاماً بنظام حق الإنتفاع، باستثمارات تبلغ 2 مليار جنيه.
وقال محافظ سوهاج، في تصريحات ، إن الاتفاق يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تشجيع الاستثمار والمستثمرين والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، ، مؤكداً حرص المحافظة على دعم وتشجيع الإستثمار، وتوفير المناخ الجاذب للمستثمرين، والاستغلال الأمثل للأصول، وذلك بما يعود بالنفع العام على الوطن والمواطن.
وأضاف الفقي أن تأجير هذه الأفدنة سيوفر ما يقرب من 85 ألف فرصة عمل في 10 غابات شجرية، مشيراً إلي ضرورة الإلتزام بضوابط تأجير الغابات الشجرية، والالتزام كذلك بالزراعات التي تروي بمياه الصرف الصحي، وعدم استخدام الأراضي لأي أغراض أخرى.
ومن جانبه ..أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم تأجير الغابات الشجرية لمزارع صرف صحي "طما، وطهطا، وسوهاج غرب، والكولا بأخميم، وجرجا، والبلينا، وجهينة، وعرابة أبو الدهب، وإدفا، والهجارسة، والكوامل بمركز سوهاج"، لافتاً إلي أنه تم وضع عدة ضوابط لتأجير الغابات الشجرية والتى تتمثل فى الإلتزام بالزراعات التي تروي بمياه الصرف الصحي وتصريف جميع كميات المياه الناتجة من محطات معالجة الصرف الصحى، والإلتزام بعدم استخدام الأرض لأي غرض آخر دون المتفق عليه، مع الإلتزام بتسليم الأرض أو جزء منها في أي وقت حال احتياج الدولة لها، وكذلك تسليم المزرعة عقب مدة الإيجار كما تم تسليمها للمستثمر.
وأشار رئيس مياه سوهاج، إلي أن تأجير أراضي الغابات الشجرية يأتى تطبيقا لتعديلات المادة الثالثة للنظام الاساسى بشأن استغلال أصول الشركة في الأنشطة الاستثمارية التي تهدف إلى تعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات.

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