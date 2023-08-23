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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفيوم تنظم البطولة الأولمبية لطلاب الجامعات ذوي الهمم ديسمبر المقبل

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم اثناء اللقاء

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب  ،  برئاسة أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  ، و بحضورالدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسادة أعضاء المجلس الموقر.

 

صرح أ.د محمد فاروق الخبيري أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات التي تتعلق بشأن الإحاطة بخطاب أ.د أمين المجلس الأعلى للجامعات، بخصوص قرار المجلس بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٣ بالموافقة من حيث المبدأ على تخصيص عدد من المنح الدراسية لخريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) الحاصلين على شهاداتهم هذا العام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بالكليات المعنية بقبول هذه الفئة من الطلاب بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والطب البيطري والهندسة والعلوم والحاسبات والمعلومات على أن يترك الأمر لكل جامعة طبقًا للضوابط الداخلية للكليات والجامعات.

 

كما تم خلال الاجتماع إحاطة المجلس، بشأن مقترح قيام جامعة الفيوم بإقامة البطولة الأولمبية الأولى للطلاب ذوي الهمم على مستوى الجامعات المصرية، والتي تهدف إلى دعم هؤلاء الطلاب بصفة مستمرة، واكتشاف الموهوبين منهم وذلك لمشاركتهم دوليًا باسم مصر وذلك خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وهو الشهر العالمي لذوي الهمم، وسوف تشمل هذه البطولة الأنشطة الرياضية التي تناسب أبناءنا من ذوي الهمم.

 

بالإضافة إلى الإحاطة بشأن مذكرة الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب، بشأن الأجندة الجامعية الخاصة بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وذلك بما لا يتعارض مع الخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

 

وكذلك قرار مجلس كلية العلوم رقم (١٣٧) بتاريخ ١٢ / ٧ / ٢٠٢٣ بالموافقة على مقترح برنامج الميكروبيولوجيا التطبيقية والمناعة بنظام الساعات المعتمدة (برنامج خاص بمصروفات) وخطاب أ.د عميد كلية الآداب بشأن اللائحة الإدارية والمالية لبرنامج الجيوماتكس بنظام الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس بكلية الآداب جامعة الفيوم ٢٠٢٣م.

 

وفى ختام الجلسة قدم المجلس الشكر والتكريم  الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس الجامعة، كما تم تكريم عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاع شئون التعليم والطلاب لجهودهم فى خدمة العملية التعليمية.

 

تخريج دفعة جديدة من قسم الحوسبة والمعلوماتية الحيوية بكلية الحاسبات جامعة الفيوم

 

 

 

 

تعاون بين جامعة الفيوم وتنمية المشروعات والبنك الزراعي للتدريب على ريادة الأعمال

 

 

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