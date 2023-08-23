لقطات من تكريم أبطال الخماسية ضمن حفل الموسم الذهبي للنادي الأهلي.. صور

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات من تكريم أبطال الخماسية ضمن حفل الموسم الذهبي للنادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوبير:"تكريم أبطال الخماسية ضمن حفل الموسم الذهبي للنادي الأهلي".

وأكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلى إن الأهلى فرع الجزيرة يشهد احتفالية مقامة اليوم، بإقامة فقرات غنائية ووجود فرق جماعية مع مجلس الإدارة بكامل أعضائه.

الأهلى استثنائي

وأشار قنديل خلال مداخله هاتفية للإعلامي تامر أمين ببرنامج “أخر النهار” المذاع على فضائية" النهار" أن هذا العام للأهلى عام استثنائي لذلك سمي هذا الحفل بـ " الأهلى استثنائي" والأهلى دائما يكون في الصدارة.