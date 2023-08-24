أخبار التوك شو.. محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي.. وتفاصيل مهمة بشأن مقتل قائد مجموعة فاجنر.. والأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس

تناولت برامج التوك شو اليوم، عدد من الملفات والقضايا الهامة، وعلى رأسها قضية مقتل قائد مجموعة فاجنر، وآخر أنباء من الأرصاد الجوية حول الطقس، فضلا عن إمكانية انتقال محمد صلاح إلى صفوف الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

ونرصد لكم من خلال موقعنا “صدى البلد” أبرز ما جاء في برامج التوك شو اليوم:

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن معلومات وتفاصيل مهمة حول إمكانية انتقال محمد صلاح إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال الفترة القادمة، في ضوء الاهتمام الكبير من قبل المملكة العربية السعودية باستقطاب النجم المصري لصفوف دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبلة.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه وفقا لمعلومات لديه فإن الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وإدارة التعاقدات في صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية يقومون بمفاوضات مع الوكلاء وإدارة نادي ليفربول، إذ أن المملكة العربية السعودية لديها حرص شديد على تواجد محمد صلاح في الدوري السعودي في الموسم الجاري.

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن هناك حالة من الترقب الحذر بشأن فيروس كورونا، لافتا إلى أن متحور كورونا الجديد أقل في شدة الأعراض التي جاءت في المتحورات الماضية.

موضحا أن الحالتين الذي تم إصابتهما متواجدان في المنزل بشكل طبيعي بعد أن تلقيا العناية اللازمة، ويقيمان في المنزل في الوقت الحالي.

قال الدكتور أحمد السيد أحمد خبير في العلاقات الدولية، إن كل الاحتمالات مفتوحة في مقتل يفجيني بريجوجين قائد فاجنر بعد تحطم طائرته.

موضحًا: "أعتقد أن سردية إسقاط الطائرة ربما تبدو مستبعدة، لأنه كان يتحرك بحرية واستقبله بوتين بعد التمرد الشهير وكان هناك اتفاق على قواعد اللعبة، وبالتالي، فإنه ليس من الحكمة في هذا التوقيت اتخاذ قرار الاغتيال لأن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية فيما يتعلق برد فعل فاجنر وأعضائها، لأنهم بالآلاف، وجزء كبير منهم موجودون في روسيا وأوكرانيا ولم ينقلوا إلى بيلاروسيا وفقا للاتفاق".

سمير فرج: أخبار متضاربة حول مقتل قائد مجموعة فاجنر.. والرد سيكون عنيفا

قال اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن هناك أخبارا متضاربة حول إمكانية مقتل قائد مجموعة فاجنر، وحتى الآن لا يوجد أي خبر يقين حول هذا الأمر، ولكن يوجد ثلاثة احتمالات حول المتسبب في مقتل قائد مجموعة فاجنر.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يحاول أن يمتص أزمة قائد مجموعة فاجنر بعد التمرد دون التعرض على لأي شخص له، ولكن تم الحديث عن أن بوتين لن يترك الأمر يمر مرور الكرام، لافتًا إلى أن أصابع الاتهام حول مقتل فاجنر ستكون حول فلاديمير بوتين الرئيس الروسي خلال الفترة المقبلة، ولكن من الصعب أن يكون بوتين هو من قام بذلك.

قال الدكتور علي خوجمان خبير اقتصادي، إنّ الولايات المتحدة تفقد السيطرة على المشهد السياسي العالمي، مشيرًا إلى أن حلفاءها التقليديين تورطوا في الحرب الروسية الأوكرانية: "ماذا فعلت أمريكا لهم من حيث ملف الطاقة؟".

وأضاف "خوجمان"، في مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية مارينا المصري، أنّ الاجتماع الذي حصل بين الصين والسعودية وإيران دون أمريكا يؤثر في مشهد الطاقة حول العالم.

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تحسين موقفه في الداخل الأمريكي استعدادا لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، وسط تحديات داخلية وخارجية.

وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا عن كيف يستعد بايدن لسباق الانتخابات الأمريكية؟"، إذ يسعى بايدن إلى حسم قضايا خلافية داخل الشارع الأمريكي من جانب وتعزيز دور الولايات المتحدة دوليا في ظل احتدام التوتر مع روسيا والصين من جانب آخر.

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن تم الاتفاق داخل الحزب على خوضه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا للمناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر في الوقت الحالي، مؤكدا أن كافة الاختلافات داخل حزب الوفد حول ترشح أكثر من حزب تم انتهاؤها، ولا يوجد أي اختلافات في الوقت الحالي، وتم الاتفاق بشكل كامل داخل الحزب على ترشحه.

وأضاف "يمامة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تعيش مناخ ديموقراطي كبير في الوقت الحالي، ولديه يقين وعلم كبير أن الانتخابات الرئاسية ستكون بكل شفافية، وما تسفر عنه نتيجة الانتخابات ستكون هي الحكم النهائي.

وتابع رئيس حزب الوفد، أن الإشراف القضائي على الانتخابات يضمن أن تكون نتيجة الانتخابات عادلة، ومؤسسات الدولة على الحياة من الانتخابات الرئاسية القادمة.

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أعراض معينة تميز المتحور الجديد من فيروس كورونا، وله نفس أعراض إصابة الجهاز التنفسي العلوي من ارتفاع درجات الحرارة وانسداد الأنف والإعياء والصداع، بالإضافة إلى وجود آلام في المعدة.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن فقدان حاسة الشم والتذوق لم تعد منتشرة وظاهرة بكثرة في الإصابات الأخيرة، للمتحور الجديد، منوها بأن الحالات المصابة بالمتحور الجديد في مصر كانوا يعانون من أعراض خفيفة.

قال رفعت فياض، خبير تعليمي، إن تسديد مصروفات المدارس والجامعات الدولية للطلبة المصريين بالجنيه المصري بدلا من الدولار وارد، لكن تحقيقه في المجمل صعب، لأن هذه المدارس والكليات تتعاقد مع معلمين من الخارج، وبالتالي يحصلون على رواتبهم بالدولار، موضحا أن أفضل تصور هو توفير جزء بالجنيه المصري، وجزء آخر بالدولار.

وأضاف "فياض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن القرار لم يتم اتخاذه حتى الآن، وقد يكون القرار جزئيا بنسب معينة، حتى تستطيع تلك المدارس دفع مصروفاتها والرواتب الخاصة بالمعلمين الذين يحصلون عليها بالدولار.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر مستمرة في تحسن الطقس والأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في فترات الليل والصباح الباكر، إذ تحسن الطقس بشكل كبير، خاصة مع وجود نشاط نسبي للرياح، والذي يقلل من إحساس نسب الرطوبة، ويساعد في تلطيف الأجواء.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن فترات الصباح الباكر تشهد سحب تحجب جزء من أشعة الشمس، والتي تساعد في تلطيف الطقس بشكل كبير، ويبقى فقط فترات الظهيرة والتي يشعر فيها المواطن بأجواء حارة، ولكن درجات الحرارة في فترات الظهيرة في أغلب المحافظات حول المعدلات الطبيعية، إذ أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال الأيام المقبلة تصل لـ 33 أو 34 درجة مئوية في فترات النهار.