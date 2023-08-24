عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

ولادة أول شبل ألبينو
ولادة أول شبل ألبينو في دولة نيكاراجوا بـ أمريكا الوسطى

وضعت أنثى حيوان أسد الجبال شبلا مصابا بـ الألبينو ليكون ضمن 4 حيوانات كوجر نادرة في العالم مصابين بمرض المهق. 

وولد الشبل المميز في حديقة حيوان  توماس بيلت بـ نيكاراجوا، لتصبح بذلك أول دولة في أمريكا الوسطى تستقبل هذا النوع من الأشبال. 

شبل مصاب بـ الألبينو

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل" خلال الساعات القليلة الماضية، شبل الكوجر الأبيض، ذو الأنف الوردي الصغير بجوار شقيقيه المرقطين ذوي اللون البيج، بينما يستقران بالقرب من والدتهما.

ووفقا للطبيب البيطري في حديقة الحيوان، فإن شبل أسد الجبال بصحة جيدة لكنه يحتاج إلى مزيد من الرعاية في أيامه الأولى. 

ويتم الآن الاحتفاظ بصغار الكوجر داخل قفص مغلق حتى لا تتوتر الأم أو تخلط بين الروائح البشرية ورائحة الأطفال حديثي الولادة، ما قد يدفعها إلى مهاجمتهم.

كما يتم الاحتفاظ بشريكها أيضا في حظيرة منفصلة، حيث من المعروف أن ذكور الكوجر تقتل صغارها.

وبمجرد وصول الأشبال إلى عمر ثلاثة أشهر، تخطط حديقة الحيوان لعرضها لعامة الناس.

وفقا لإدارة حديقة الحيوان، تستضيف توماس بيلت حوالي 50.000 إلى 60.000 زائر كل عام.

ولادة أول شبل ألبينو في دولة نيكاراجوا بـ أمريكا الوسطى 
ولادة أول شبل ألبينو في دولة نيكاراجوا بـ أمريكا الوسطى 
ولادة أول شبل ألبينو في دولة نيكاراجوا بـ أمريكا الوسطى 
ولادة أول شبل ألبينو في دولة نيكاراجوا بـ أمريكا الوسطى 

 

 

 

 

 

أسد الجبال شبل الألبينو كوجر امريكا الوسطى حديقة الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

مفاجأة بسعر الدولار.. مصر وهذه الدول تبدأ خطة القضاء على الأخضر| بريكس تتحرك

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

عبدالحفيظ الأبرز.. وإمام عاشور علامة استفهام| سر غياب 8 نجوم عن حفل الأهلي

عرض ثالث.. قصر وطائرة و6 امتيازات لـ محمد صلاح من اتحاد جدة

مصر رسميا داخل البريكس.. القاهرة تنضم لأقوى لاعبي الاقتصاد عالميا| مكاسب بالجملة

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

برفقة مصر.. آبي أحمد يعلق على انضمام إثيوبيا للبريكس

ترشيحاتنا

قبل جلسة استجوابه.. اختفاء حاكم مصرف لبنان السابق

بعد انضمام الدول الجديدة.. وزير الخارجية الروسي يوضح حقيقة تغيير اسم «بريكس»

خالد العطار: التحول الرقمي لن يقضي على فرص العمل.. ولكنه يغير نسيج الوظائف|فيديو

أول تعليق من ألمانيا على وفاة زعيم فاجنر

بالمليارات.. الكشف عن عرض خيالي من اتحاد جدة لضم محمد صلاح

عواصف مستمرة| الأرصاد تحذر مواطني 3 أماكن من الرمال والأتربة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مُثيرة داخل الملعب لنجمة منتخب إسبانيا للسيدات بنهائي كأس العالم.. وحالة الصمت تنتهي|تفاصيل

ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

رقم خيالي من اتحاد جدة لأجل محمد صلاح.. وليفربول يستدعي البديل |تفاصيل

النهاية مأساوية.. شاب يحاول تقبيل مياه نافورة جنيف في سويسرا

فيديو

هل يفكر في اعتزال الغناء؟ أحمد شيبة أدى العمرة ويؤم المصلين «فيديوجراف»

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ