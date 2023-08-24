ولادة أول شبل ألبينو في دولة بـ أمريكا الوسطى.. صور

وضعت أنثى حيوان أسد الجبال شبلا مصابا بـ الألبينو ليكون ضمن 4 حيوانات كوجر نادرة في العالم مصابين بمرض المهق.

وولد الشبل المميز في حديقة حيوان توماس بيلت بـ نيكاراجوا، لتصبح بذلك أول دولة في أمريكا الوسطى تستقبل هذا النوع من الأشبال.

شبل مصاب بـ الألبينو

وأظهرت الصور التي نشرتها صحيفة “الديلي ميل" خلال الساعات القليلة الماضية، شبل الكوجر الأبيض، ذو الأنف الوردي الصغير بجوار شقيقيه المرقطين ذوي اللون البيج، بينما يستقران بالقرب من والدتهما.

ووفقا للطبيب البيطري في حديقة الحيوان، فإن شبل أسد الجبال بصحة جيدة لكنه يحتاج إلى مزيد من الرعاية في أيامه الأولى.

ويتم الآن الاحتفاظ بصغار الكوجر داخل قفص مغلق حتى لا تتوتر الأم أو تخلط بين الروائح البشرية ورائحة الأطفال حديثي الولادة، ما قد يدفعها إلى مهاجمتهم.

كما يتم الاحتفاظ بشريكها أيضا في حظيرة منفصلة، حيث من المعروف أن ذكور الكوجر تقتل صغارها.

وبمجرد وصول الأشبال إلى عمر ثلاثة أشهر، تخطط حديقة الحيوان لعرضها لعامة الناس.

وفقا لإدارة حديقة الحيوان، تستضيف توماس بيلت حوالي 50.000 إلى 60.000 زائر كل عام.

ولادة أول شبل ألبينو في دولة نيكاراجوا بـ أمريكا الوسطى

ولادة أول شبل ألبينو في دولة نيكاراجوا بـ أمريكا الوسطى

ولادة أول شبل ألبينو في دولة نيكاراجوا بـ أمريكا الوسطى