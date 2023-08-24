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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض شديد.. بيان من هيئة الإحصاء السعودية بشأن الصادرات السعودية السلعية

السعودية
السعودية

أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الخميس، أن الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية حقق فائضا بقيمة 38 مليار ريال في شهر يونيو.

وأضافت الهيئة في بيان التجارة الدولية لشهر يونيو، أن الصادرات السعودية السلعية (البترولية وغير البترولية وإعادة التصدير) خلال شهر يونيو 2023 انخفضت بنسبة 40% على أساس سنوي و10% على أساس شهري لتبلغ 88.7 مليار ريال كأقل مستوى منذ يوليو 2021.

وأشار البيان إلى أن الصادرات السعودية البترولية انخفضت بقيمة 38% خلال شهر يونيو 2023 على أساس سنوي لتصل إلى 71.9 مليار ريال(نحو 19.2 مليار دولار)، مسجلة أدنى مستوى شهري منذ سبتمبر 2021، وعلى أساس شهري تراجعت الصادرات بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

وتابعت هيئة الإحصاء السعودية: "هبطت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 45% على أساس سنوي وبنسبة 37% على أساس شهري لتبلغ قيمتها 16.9 مليار ريال، مسجلة أقل مستوى منذ يونيو 2020".

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