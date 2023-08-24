عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات ملتقى مستقبل أفضل بمشاركة 500 طالب وطالبة من إقليم جنوب الصعيد

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة

شهدت جامعة سوهاج انطلاق الجلسة الافتتاحية لملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية الذي ينظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع الجامعة، بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة من جامعات إقليم جنوب الصعيد، والذي يقام تحت شعار "مستقبل أفضل" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.

txt

تنسيق الجامعات الأهلية ٢٠٢٣.. مصروفات كليات جامعة حلوان الأهلية تبدأ من ٤٠ ألف جنيه.. والفنون التطبيقية تكشف تفاصيل البرامج الدراسية للطلاب

txt

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ .. الالتحاق بجامعة حلوان الأهلية عبر هذا الرابط

ويأتي ذلك إيمانًا بأهمية بناء جيل مبدع ومبتكر وكوادر شبابية تستطيع مواجهه تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع، وجاء ذلك بحضور الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، الدكتور عبد الناصر محمد حسن نائب رئيس جامعة سوهاج ، واللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الاسبق.

وتقام فعاليات الملتقى تحت إشراف الدكتور حسام الدين الشريف وكيل معهد إعداد القادة، الدكتور ربيع سيد منسق الأنشطة بالمعهد.

وخلال الجلسة الإفتتاحية استهل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج كلمته بالترحيب  بالحضور، موجهًا الشكر لوزير التعليم العالي ولمعهد إعداد القادة وكل القائمين عليه، لاستضافة جامعة سوهاج لهذه الفعالية المهمة التي تجمع جامعات إقليم جنوب الصعيد.

 وفي بداية كلمته أكد رئيس جامعة سوهاج على اهتمام القيادة السياسية بالأنشطة الطلابية بالجامعات، وحرصها على تدشين جسور التواصل المباشر مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات لتأهيل وتمكين الشباب، باعتبارهم محورًا استراتيجيًا في بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها  لكونها أحد الروافد المهمة في بناء شخصية الطالب، كما أنها تفتح أمام أبنائنا المسارات الإبداعية علميا وفنيا وثقافيا وتسهم فى تغير طرق تفكيرهم إيجابياً، مؤكدا أن الجامعة حريصة على إعداد جيل من الشباب فخور ببلاده ومعتز بذاته وقادر على صناعة المستقبل.

أضاف  أن الملتقى يعد بمثابة منصة لتبادل الأفكار وتقديم الإقتراحات المبتكرة لتعزيز الأنشطة الطلابية وتمكين الطلاب لتحقيق إسهاماتهم الإيجابية في مجتمعهم ووطنهم.

 متمنياً النجاح الكبير لفعاليات الملتقى بما يحقق التقدم والارتقاء لمصرنا الغالية والوصول إلى النتائج المستهدفة منه، داعياً الطلاب المشاركين  إلى الاستفادة من كافة فاعليات الملتقى .

وقد أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن هذا الملتقى يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل وكوادر شبابية نعتمد عليها في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية.

وأفاد مدير معهد إعداد القادة أنه وفقا لتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي نحو تنفيذ رؤية الوزارة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى مبادئها القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية ودورها في خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية في مختلف الأقاليم الجغرافية بالجمهورية، وعلى هذا الأساس، نظم المعهد هذا الملتقى بالتعاون مع جامعة سوهاج، فنحن نؤمن بأهمية بناء جيل على قدر كبير من تحمل المسئولية، يستطيع مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في بناء المجتمع.

واستكمل الدكتور همام الحديث عن توضيح الهدف الرئيسي للملتقى وهو  توحيد الرؤى والمفاهيم في ممارسة الأنشطة الطلابية وحث طلاب الفرق الأولى على المشاركة في الأنشطة الطلابية والإقبال على المشاركة فى  انتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات والمتغيرات القومية والدولية.

وقد أعرب الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، خلال الجلسة الافتتاحية، عن سعادته الكبيرة لمشاركته في هذا الملتقى الذي يجمع طلاب الجامعات من إقليم جنوب الصعيد، مشددًا على أهمية تطوير مهارات كل طالب، موضحًا أهمية الأنشطة الطلابية في صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم.

وأدلى الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر تصريحًا لطلاب الجامعات قائلا " أنتم مستقبل الوطن"، مؤكدًا أن هذا الملتقى يسهم في  توفير بيئة تفاعلية ومثمرة تمكنهم من تطوير أنفسهم بشكل شامل من خلال تبادل الخبرات والمعرفة فى هذا الملتقى، مستكملًا كلمته " نحن جميعا هنا لدعمكم وتوجيههكم لتحقيق مستقبل أفضل".

وأكد الدكتور عبد الناصر محمد حسن نائب رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية وتعتبرها جزءًا أساسيًا من تجربة الطالب الجامعي، موضحًا دورها في تطوير وتنمية قدرات الطلاب وتعزيز شخصياتهم، فهى تسهم فى اكساب الطلاب المهارات القيادية والاجتماعية وهي مهارات يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية. 

واستُكملت فعاليات اليوم بمحاضرة عن التوعية وأسس الأمن القومى المصري ومحاربة الفكر المتطرف وحاضر فيها، اللواء حافظ محمود حسن مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، ومساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، وناقش خلالها التعريف بالأمن القومي وكيفية تحقيقه من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز العلاقات الدولية، كما تم تسليط الضوء على دور الشباب في بناء مستقبل مستقر وآمن لمصر.

كما تم أيضًا مناقشة قضية محاربة الفكر المتطرف، مؤكدا على أهمية تعزيز التوعية والتثقيف لمواجهة هذه الظاهرة، وتم توضيح  الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال تعزيز قيم التسامح والتعايش.

كما انطلقت فعاليات محاضرة وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار غير السوية وحاضر فيها فضيلة الدكتور عبد الرحيم اللاوي الأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بسوهاج، وتم تسليط الضوء على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب بهدف بناء قائد وقائدة نافعين لبلادهم قادرين على تحمل المسؤولية، مؤكدا على أهمية الوعي والعلم، حيث إن العلم رسالة حضارية ومهنة إنسانية شريفة فهو مهنة الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.

وتطرق إلى ضرورة العودة للقيم والمعتقدات الدينية السمحة، مشيرًا إلي ضرورة حسن المعاملة مع الآخر وحث على الإيجابية فى المجتمع وذلك بضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة وإعادة نشرها.

 وتضمنت فعاليات اليوم ممارسة الطلاب العديد من الأنشطة المختلفة التى تصقل خبرات الطلاب .

بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة من إقليم جنوب الصعيد .. انطلاق فعاليات ملتقى مستقبل أفضل1
بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة من إقليم جنوب الصعيد .. انطلاق فعاليات ملتقى مستقبل أفضل1
بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة من إقليم جنوب الصعيد .. انطلاق فعاليات ملتقى مستقبل أفضل
بمشاركة ٥٠٠ طالب وطالبة من إقليم جنوب الصعيد .. انطلاق فعاليات ملتقى مستقبل أفضل
جامعة سوهاج ملتقى إعداد الطلاب معهد اعداد القادة مستقبل أفضل الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيول في مصر رسميًا|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بعد ما حدث بالسعودية

القلم مكيفني.. نجم الأهلي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة الشحات والشيبي

400 جنيه|قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن يسجل هذا الرقم

تطورات جديدة في صفقة انتقال «محمد صلاح» لـ اتحاد جدة السعودي.. فيديو

بسبب جمهور الزمالك|غياب إمام عاشور عن تقديم قميص الأهلي بفرمان من الخطيب

ماذا فعلت مصر حتى لا يشعر المواطن بأضرار سد النهضة.. خبير يكشف

مكالمة من السيسي تقطع مداخلة رئيس قناة السويس مع أحمد موسى.. فيديو

بعد تكتم الأهلي.. فرج عامر يكشف جنسية مهاجم الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2023 .. كل ما يخص كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .. أماكن شاغرة في هذه الكليات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لطلاب علمي

تنسيق الجامعات 2023.. ننشر حدود الالتحاق بمعهد فني تمريض 2023

ترشيحاتنا

رئيس إقليم وسط الصعيد يكشف تفاصيل مشروع ألف مبدع في المنيا وسوهاج والوادي الجديد

جيلي باندينو هاتشباك للبنات بسعر مغرِ

مفاجأة| لماذا لم يحضر سيد عبد الحفيظ احتفالية الأهلي؟ .. وهذه رسالة الخطيب له

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات «الإنجليزي» بعد توزيعها في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

بحماية مشددة من الاحتلال الإسرائيلي.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الرئيس الإيراني يغادر طهران في ظريقة إلى جوهانسبرج لحضور قمة البريكس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلق شعرها.. أعراض مرض أسما شريف منير

فضلت البيت لهذا السبب.. بكاء مذيعة بي بي سي البريطانية على الهواء

أنجب الطفل التاسع| من هي زوجة رضا البحراوي؟ .. صور

فيضانات وسيول| سحابة "سوبر سيل" الخارقة على الحدود الغربية.. هل تصل مصر؟

فيديو

علامات الساعة ظهرت.. عاصفة رعدية وأمطار عنيفة تضرب السعودية

بعد الولادة بأيام.. ميكب ارتست تركت رسالة صادمة ورحلت بعدها بساعات

مغامر مصري يثير ضجة بتناوله ثمرة تتغذى على جثث الموتى «فيديوجراف»

«بين السما والأرض» .. إنقاذ 8 عالقين داخل تلفريك باكستان بأعجوبة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ