تبدأ من 27 ألف جنيه.. موعد وأسعار عمرة المولد النبوي 2023

يسعي الكثيرون إلي أداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف والبحث عن أفضل الأنظمة التى توفر له الراحة وأيضا تكون أنظمة موفرة خاصة مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف والذي يحل هذا العام في الـ27 من سبتمبر 2023، 12 ربيع الأول 1445هـ.

عمرة المولد النبوي الشريف 2023

وتزداد خلال الفترة الحالية التساؤلات حول أسعار رحلات عمرة المولد النبوي الشريف 1445هـ، خاصة أن التقديم يبدأ بنهاية أغسطس الجاري والتي تستمر حتى شهر سبتمبر القادم.



وتختلف أسعار عمرة المولد النبوي الشريف علي حسب المدة حيث إن هناك 12 يوما للسعر الاقتصادي ومتوسط أفراد من 3 ل 4 فى الغرفة الواحدة، وكذلك الحال في أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023 للخمس نجوم تكون الغرفة بها 4 أفراد.



متوسط أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023



وسيحل المولد النبوي الشريف خلال هذا العام يوم الأربعاء الموافق 27 من سبتمبر 2023، الموافق 12ربيع الأول 1445هـ.، ووفقًا لدار الإفتاء المصرية.



وتختلف تكاليف السفر والإقامة خلال عمرة المولد النبوي، حسب البرنامج حيث أعلنت بعض الشركات السياحية عن متوسط أسعار العمرة حيث تبلغ أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023، حسب البرنامج الـ 5 نجوم.

- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية: 42000 جنيه.

- وفيما يخص سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية يبلغ 45000 جنيه.

- فيما يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 50000 جنيه.

- كما يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل: 90000 جنيه.



وبالنسبة لسعر عمرة الموالد النبوي الشريف حسب البرنامج الاقتصادي تبلغ مايلي :-



- يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية حوالي 27500 جنيه.

- فيما يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 29500 جنيه.

- كما بلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية حوالي 33000 جنيه.

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023 للبرنامج الـ 4 نجوم

- وفيما يخص متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الرباعية يبلغ 37900 جنيه.

- كما يبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثلاثية: 41700 جنيه.

- ويبلغ متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية: 49000 جنيه.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت فى وقت سابق إمكانية القادمين من خارج المملكة أداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي، عبر التقديم على طلب إصدار التأشيرة الإلكترونية عبر منصة «نسك».

ضوابط العمرة 2023

- التزام شركات السياحة بالضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية.

- تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية

- حجز تذاكر سفر مؤكدة الذهاب والعودة للمعتمرين.

- ضرورة وجود تذاكر السفر بحوزة المعتمرين قبل التوجه للمطارات.

