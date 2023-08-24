أمن القاهرة يضبط 3 أشخاص تخصصوا في سرقة مواتير المياه وبوابات المدافن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص، تخصصوا في سرقة مواتير المياه والأبواب الحديدية للمدافن.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط شخصين، مقيميّن بدائرة قسم شرطة البساتين، تخصصا في سرقة أبواب المدافن الحديدية بدائرة قسم شرطة الخليفة.



وبمواجهتهما.. أقرا بارتكابهما 5 حوادث سرقة، كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب الحديدية المستولى عليها.. وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المسروقات، واتهموهما بالسرقة.



وعلى صعيد متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية، من ضبط أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة؛ لارتكابه 4 حوادث سرقة "مواتير مياه" من داخل العقارات، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.



وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.. وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المتهمين الثلاثة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

