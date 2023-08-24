قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة الملكي استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا الجمعة ضمن منافسات الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، دييجو بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ألابا، ناتشو، أودريوزولا، لوكاس، فران جارسيا، روديجر.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، نيكو باز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، ابراهيم دياز.

يذكر أن ريال مدريد افتتح موسمه في الدوري الإسباني بالفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، بينما تفوق على ألميريا 3-1 في الجولة الثانية.