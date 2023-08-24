الزمالك يصدم كهربا بشأن العقوبة الموقعة عليه

أكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن اللجنة الثلاثية للزمالك لتسيير شئون الزمالك، رفضت طلب الأهلي، بشأن تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا.

وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر بالزمالك: نرفض فكرة تقسيط غرامة كهربا"

وكانت المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، أعلنت، تغريم محمود كهربا مليوني دولار ، بالإضافة لفائدة سنوية 5% منذ عام 2019،بسبب فسخ تعاقده من جانب واحد مع الزمالك وانتقاله إلى أفيس البرتغالي.



وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت رسميا عن تعيين اللجنة الثلاثية للزمالك لتسيير شئون الزمالك وتضم كلا من: اللواء حسن موسي حسن عبدالكافي مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبوسريع مديرا للنشاط الرياضي