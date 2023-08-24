طارق السيد يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجمي الفريق

أكد طارق السيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن اللاعبين مصطفى شلبي وأوباما لاعبي الزمالك اقتربا من العودة لصفوف الفريق للانتظام في التدريبات الجماعية، وذلك بعد التعافي من الإصابة.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي فيسبوك "بعد التعافي من الإصابة مصطفى شلبى وأوباما جاهزين لبداية فترة الإعداد"

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت رسميا عن تعيين اللجنة الثلاثية للزمالك لتسيير شئون الزمالك وتضم كلا من: اللواء حسن موسي حسن عبدالكافي مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبوسريع مديرا للنشاط الرياضي.