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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حرمان الأنثى من الميراث .. علماء الأوقاف: حرام شرعًا ومن كبائر الذنوب

حرمان الأنثى من الميراث
حرمان الأنثى من الميراث

أقيمت مساء أمس الأربعاء، في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، فعاليات اليوم الرابع للأسبوع الثقافي ، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "جريمة حرمان الأنثى من الميراث"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

حرمان الأنثى من الميراث

أكد العلماء أن حرمان الأنثى من الميراث بعد ثبوت حقها فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب، ويعاقب عليه القانون، وأن هذا الفعل ظلم وتعد لحدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، يقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: “تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ”.

وفي ذلك يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ"، وأن حرمان المرأة من الميراث من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله: "اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ"، ومعنى "أُحَرِّجُ": أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا، وأن التعنت في توزيع الميراث يعد اغتصابا لهذا المال.

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الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد شريف بالمنيل.‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحسين بن علي ( رضي الله عنه).

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو فراس بالريسة.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجبارنة.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكوثر.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علوان.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زمزم.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد فتحي أبو قديرة بالعوام

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الساحل الكبير.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عطية أبو الريش.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي علي أبو شوشة.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشناوي.‎

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أولاد الشيخ الجديد.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حفيظ.‎

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المدينة المنورة.‎

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زبيدة.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الجو.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير -نعيم-.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد حافظ محمود.‎

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد القبلي.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي علي أبو قاسم.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ساحة الشيخ الطيب.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطائف.

حرمان الأنثى من الميراث الميراث وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي مسجد الصحابة مسجد الحسين بن علي

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