هؤلاء الاشخاص الاكثر عرضه للإصابة بالسرطان

يعتبر سرطان القولون من أخطر السرطانات حيث يتسبب في اعلى نسبه للوفيات في العالم ولذلك يجب أن نتوخي الحذر في الحفاظ علي صحة القولون وقد كشفت الدكتورة رند قيس العبيدي اختصاص طب الاورام والغدد اعراض سرطان القولون

اهم اعراض سرطان الامعاء:

تغير مستمر في حركة الأمعاء، سواء الإسهال أو الإمساك، أو تغيرا في تماسك البراز

نزيفا شرجيا، أو دم في البراز

اضطربات مستمرة في البطن، مثل التقلُّصات المؤلمة أو الغازات أو الألم

شعورًا بأن الأمعاء لا تفرغ ما بها تمامًا

الضعف أو الإرهاق

فقدان الوَزن غير المُفسَّر

تتلخص عوامل الخطورة عند:

كبار السن

تاريخ مرضي شخصي بالاصابه بسرطان القولون والمستتقيم

تاريخ عائلي للاصابه بالسرطان القولون

المتلازمات الموروثة مثل الاصابه العائليه بالورم الغدي ( FAP) وكذالك متلازمه لنش( LYNCH) المعروف ايضا ( HNPCC)

الامراض المعويه الالتهابيه مثل التهاب القولون التقرحي ومرض كرون

ulcerative colitis and crohn s disease

نظام غذائي قليل الالياف ٫غني الدهون وغني باللحوم الحمراء

بالاضافه الاشخاص المصابين بداء السكر والسمنه المفرطه معرضين اكثر بالاصابه بهذا النوع من السرطان

ولا ننسى دور التدخين والكحول بزياده خطر الاصابه بسرطان القولون