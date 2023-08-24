إمام عاشور يظهر في مران الأهلي.. شاهد

بدأ إمام عاشور المنضم حديثا للنادي الأهلي، برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به في الفترة الأخيرة.

وكتب هشام حنفى نجم الكرة المصرية السابق "إمام عاشور يظهر في مران الأهلي المقام حاليًا، بالجري حول الملعب"

وعلي جانب اخر يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالفريق قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.