الظهور الأول لـ رضا سليم في مران الأهلي

انتظم رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، المنضم حديثًا لصفوف الفريق، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وكتب احمد حسن نجم الكرة المصرية السابق "مران الأهلي .. الأهلي يعود للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة، رضا سليم ينتظم في التدريبات الجماعية"

وعاد الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالفريق قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.