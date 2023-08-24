الخطيب يحضر أول مران لـ الأهلي في الموسم الجديد

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والمشرف العام على الكرة، على حضور المران الأول لفريق الكرة؛ بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في نهاية الموسم الماضي.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق: "الخطيب يحضر مران الأهلي بعد عودة الفريق للتدريبات".

وعاد الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

وكان خالد بيبو مدير الكرة بالفريق قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.