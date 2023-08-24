لا سيطرة لعملة دولية محددة.. مدبولي: بريكس يسمح بالتبادل التجاري بالعملات المحلية

أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن تجمع بريكس يسمح بأن يكون التبادل التجاري بالعملات المحلية وبالتالي لا يكون هناك سيطرة لعملة دولية محددة.

وقال مصطفى مدبولي في تصريحات له لقناة “ إكسترا نيوز”، :" وجود مصر كعضو أساسي في بريكس يمثل نقلة كبيرة لمصر ويحمل كل الخير لمصر ".

وأضاف مصطفى مدبولي:" نحضر المشروعات والرؤى الاقتصادية التي تخدم مجموعة بريكس ومصر ".

وأضاف مصطفى مدبولي:" التركيز على الشراكة بين أعضاء بريكس في مشروعات تنمية صناعية وزراعية بما يحقق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية ".

وتابع مصطفى مدبولي:" انضمام مصر لبريكس خطوة حدثت بجهود دبلوماسية حثيثة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية".