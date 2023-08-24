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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اقتصادي: مجموعة بريكس لم تستقبل أي عضو جديد فيها منذ 2010

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس

أكد كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، أن دول تجمع بريكس تشهد نموًا اقتصاديًا سريعًا، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في هذا التجمع يشكلون تكتلًا من الدول المتفقة على سياسات اقتصادية ومالية وسياسية.

وأوضح كريم العمدة خلال مشاركته في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة الحياة، أن مجموعة بريكس لم تستقبل أي دول جديدة كعضو فيها منذ عام 2010، لافتا إلي أنه في الفترة الأخيرة تزايد الاهتمام بهذا التجمع على الساحة الدولية.

 وأضاف أن تجمع بريكس يعمل جاهدًا على حل مشاكل الأعضاء الاقتصادية والتعاون في مجموعة من المجالات.

وأشار إلى أن النظام المالي العالمي يعاني من عدم العدالة، حيث يستفيد منه الدول الغربية بينما تتأثر دول أفريقيا والشرق.

 وأوضح أن الدولار لا يزال يمثل نسبة كبيرة من التجارة العالمية بنسبة 85%، وهو ما يعكس سيطرته على الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد الدولي التجارة العالمية الإعلامي محمد مصطفى شردي استخدام الدولار تجمع بريكس برنامج الحياة اليوم

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