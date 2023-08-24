علاء عابد: السيسي حقق نجاحات غير مسبوقة خلال 10 سنوات

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة استكمال الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنجازات التي حققها خلال الـ 10 سنوات الماضية، مضيفا أنه يراهن على أن الشعب المصري سيقف مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علاء عابد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "نعلم جيدا مع شعبية الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأرض ومدى حب المواطنين له بشكل مبني على أسس"، موضحا أن الرئيس السيسي حقق نجاحات غير مسبوقة في العديد من الملفات من بينها إعادة العلاقات الخارجية العربية والإفريقية، بالإضافة إلى عودة الأمن القومي المصري إلى نصابه الصحيح بعد أن كانت مصر شبه دولة فيما قبل عام 2013.

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن هناك تنمية حقيقة تجري على أرض مصر في جميع محافظات الجمهورية، والتي تأتي في مقدمتها تطوير العشوائيات، وإطلاق العديد من البرامج التي تدعم محدودي الدخل والمرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

