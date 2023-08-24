محمد موسى مشبهًا السيسي بصلاح الدين: يقود نهضة تنموية حديثة

أشاد الإعلامي محمد موسى، بجهود التنمية المستدامة التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمختلف المجالات المتعددة وعلى كافة المستويات التي تنال رضا المواطنين.



وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، النهضة التنموية الحديثة التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسي تذكرني بصلاح الدين الأيوبي، مشيرا إلى أن ما أحدثه الرئيس السيسي منذ أن تولى الحكم من تنمية وإعادة بناء هذا الوطني سيحكي عنه الأجيال القادمة.

تابع الإعلامي محمد موسى، مصر بدأت نهضتها الأولى مع محمد علي وجاءت النهضة الثانية مع الخديوي إسماعيل، بينما النهضة الحقيقية تحدث الآن على أرض مصر والتي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أطلق عليه صلاح الدين.