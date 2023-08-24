عقوبته السجن لمدة عام.. السعودية تحذر من هذا الأمر

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى ضرورة الالتزام بصيانة حقوق كبار السن، متوعدةً من يسيء إليهم، أو يمس بحقوقهم أو بأموالهم، بعقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة عام.

وذكرت الوزراة السعودية بحسب صحيفة سبق أن هناك 3 محظورات على العائل وهي التصرف في مال كبير السن دون موافقته، وكذلك الإخلال عمداً بحقوق كبير السن المحتاج ورعايته، وأيضاً إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف.

وأشارت إلى أن من يخل بهذه الأحكام يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بالاثنتين معاً.