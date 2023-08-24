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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت.. عفو أميري عن 98 سجينا

الكويت - علم
الكويت - علم

 نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصادر أمنية  أن إدارة المؤسسات الإصلاحية أفرجت، عن نحو 98 شخصاً بينهم 62 من السجن المركزي، على أن يتم الإفراج عن المتبقين ممن شملهم تخفيض مدة العقوبة تباعاً بعد استكمال عقوبتهم وفي وقت الإفراج عنهم.

وأكدت المصادر أنَّ الوافدين المشمولين بالعفو سيُبعدون فوراً عن البلاد بعد تنفيذهم العقوبة.

وذكرت الصحيفة ان وزارة الداخلية نفذت المكرمة الأميرية السامية لمن شملهم العفو لسنة 2023 والبالغ عددهم نحو1012 شخصاً ما بين تخفيض عقوبات وإعفاء من الغرامات وبقية العقوبة.

وقالت مصادر أمنية: إن العفو الأميري تضمن تخفيض العقوبة المقيدة وبقية المدة لـ508 أشخاص والاعفاء من الغرامات المالية لـ189 وفي سابقة للمرة الأولى العفو من الإبعاد من غير محددي الجنسية لـ315 شخصاً .
 

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