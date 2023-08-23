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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"بعفو أميري".. الإفراج عن مجموعة من السجناء في الكويت |تفاصيل

الكويت
الكويت

كشفت صحيفة الراي الكويتية، اليوم الأربعاء، أن إدارة تنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية بـ الكويت تعمل على إعداد الترتيبات اللازمة للإفراج عن السجناء المشمولين بالعفو العام 2023.

ووفقا للصحيفة الكويتية، فإن ترتيبات وزارة الداخلية الكويتية تأتي بعد اعتماد النيابة العامة في الكويت لكشوف الأسماء النهائية للمشمولين بالعفو والذي انتهت منه اليوم الأربعاء.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع، أن النيابة العامة الكويتية انتهت خلال الفترة الماضية من مراجعة أسماء المشمولين في الكشوف ممن تنطبق عليهم قواعد وشروط العفو ورفعتها للاعتماد، كما توقعت الصحيفة الانتهاء من إجراءات الإفراج عنهم اليوم أو غداً الخميس.

وفي مارس الماضي، أعلن مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في الكويت العميد ركن فهد العبيد، تسليم كشوف الأسماء الخاصة بالعفو الأميري للعام 2023 إلى النيابة العامة لاعتمادها وتدقيقها، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

وفي وقت سابق أيضا، أعلن المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، موافقتها على مشروع بالعفو عن جرائم محددة، ورفعه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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