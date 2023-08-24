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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أورانج.. سامية الطرابلسي تتألق بإطلالة أنثوية

سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي

حرصت الفنانة سامية الطرابلسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

وتألقت سامية الطرابلسي في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأورانج، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على الشعر الأسود القصير المنسدل علي كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الصاخبة.


يذكر أن آخر أعمال سامية الطرابلسى مشاركتها فى مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر.

تدور أحداث المسلسل حول المرشد السياحي الذي يجسده الفنان أحمد أمين، والذي يسرق صافرة أثرية من سيوة ترجع للملك توت ليعود من خلالها بالزمن 3 دقائق ليغير فيهم ما يشاء، ويعود بعدها للحاضر ليكتشف ما سيجرى بعد الصفارة، ويقع فؤاد الشخصية التي يجسدها الفنان أحمد أمين في العديد من المفاجآت غير المتوقعة بسبب تلك الصفارة، ليعيش الجمهور معه مغامرة كوميدية من طراز فريد.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٤_٠٢٣٠١٤

 

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